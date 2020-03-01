"Тампа-Бэй" победила благодаря четырем очкам Кучерова и Сергачева

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла "Калгари" благодаря четырем набранным очкам Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.

Накануне этого матча поклонников "молний" ожидало не самое приятное известие. Из-за проблем со здоровьем в понедельник вынужден лечь на операцию один из лидеров клуба Стивен Стэмкос. По прогнозам медиков, срок восстановления составит около двух месяцев, то есть в лучшем случае он вернется на лед по ходу плей-офф.

Ну а пока "Тампа-Бэй" смогла наконец-то прервать серию из четырех поражений, переиграв дома гостей из Калгари - 4:3. По две голевые передачи записали на свой счет Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Страж ворот Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

Благодаря этим передачам Кучеров достоин отметки в 80 очков в нынешнем сезоне. Эта цифра покорилась ему четвертый сезон подряд.