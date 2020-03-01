Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс"

На YouTube обнародован трейлер ленты "Роберт Брюс" - исторической драмы Ричарда Грея (хоррор "Игры преисподней", триллер с Момоа "Сахарная гора"), в центре которой - король Шотландии Роберт I. Что примечательно, продюсер проекта, соавтор его сценария и исполнитель титульной роли - шотландец Ангус Макфадьен, который ранее сыграл Брюса в "Храбром сердце" Мела Гибсона.

Действие развернется зимой 1306 года, когда Брюс, поднявший восстание против англичан, после поражения находит убежище в доме простой женщины, вдовы по имени Мораг (Анна Хатчинсон, "Спартак: Кровь и песок", "Королевство").

К слову, Шотландию в картине изображает американская Монтана.

В других ролях: Мхэйри Калви ("Храброе сердце"), Уилл Карлсон ("Гавайи 5.0"), Шэйн Цвинер ("Касл", "Мыслить как преступник"), Ник Фарнелл ("Банда Келли"), Патрик Фьюджит ("Почти знаменит") и Джаред Харрис ("Чернобыль").

В ограниченном прокате - с 24 апреля. Будет ли фильм показан в России, пока неизвестно.