220 лет назад родился великий русский поэт Евгений Боратынский

Маленького "Бубиньку" отдали в Пажеский корпус. Он уже к тому времени свободно говорил на французском, знал итальянский благодаря своему гувернеру Боргезе - любимому дядьке-итальянцу.
Однако случилась беда. Так бывает: компания, с которой связался в Пажеском корпусе молодой Боратынский, оказалась не лучших нравов. Их похождения кончились тем, что у камергера Приклонского во главе с его сыном они украли черепаховую табакерку и пятьсот рублей ассигнациями. Боратынский оказался в числе похитителей. Произошел громкий скандал. Кража была раскрыта и виновные обнаружены. Все указом императора были отчислены из Пажеского корпуса (в ту пору это было самое элитное военное заведение), всем запрещалось впредь, до конца жизни служить в офицерском звании - только рядовыми. Это означало позор и пожизненное крушение карьеры. Таким образом Евгений Боратынский был навсегда изгнан из своего круга, из своего сословия. Мальчиком он становится изгнанником в своем Отечестве.
Как поступили родители? Если хотите, это самый главный вопрос, ответ на который даст нам исчерпывающее представление о том, откуда берутся гении. К сожалению, отца к тому времени уже не было, он умер рано. Но Александра Федоровна не сказала Бубиньке ни единого слова упрека. Она искренне любила его и потому умела поставить себя на место сына. Это было их общее горе и они плакали в обнимку. Она забрала любимого Бубиньку в охапку и отвезла его в их тамбовское поместье, любовно обустроенное отцом. Поместье называлось Марой. Пращуры Боратынских приехали сюда из Польши, из родового замка Боратынь - божья оборона. Здесь в Маре он стал поэтом. Пушкин на исходе жизни считал его лучшим другом и блистательным творцом. Много лет спустя Бродский говорил о нем как о лучшем поэте России. Он считал его серьезнее Пушкина. Хотя тут же добавлял, что "на этих высотах иерархий не существует".
Судите сами. Вот несколько строк из его знаменитого "Запустенья" - стихов о Маре и об отце, которого он продолжал любить всю жизнь.
"Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь друг мечтанья и Природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной сени невянущих дубров
У нескудеющих ручьев
Я тень священную мне встречу".
"Его доступный дух", "Он вдохновением волнуется во мне", "Где я наследую несрочную весну"… Эти слова как ходы гениального шахматиста: единственные и точнейшие. Чем глубже в них вчитываешься, тем полнее понимаешь, что это глубина без дна.
Он умер в сорок пять лет, оставшись в пажеском корпусе Гордости России навсегда.