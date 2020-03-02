220 лет назад родился великий русский поэт Евгений Боратынский

Где вырастают гениальные поэты? Откуда они берутся? На эти вопросы не так-то просто ответить. Но в случае с Боратынским как раз все просто. Он родился и вырос в удивительной, редкой и возможно даже уникальной семье. Его отец получил звание генерал-лейтенанта за личное мужество, храбрость и несгибаемую волю к победе, проявившиеся в боях со шведами. При том, что был Абрам Андреевич человеком мягким, деликатным и глубоко порядочным. Души не чаял в детях. Но особенно дружил со своим "Бубушей", "Бубинькой", "Бубочкой". Так звали маленького Боратынского и отец, и матушка - любимая фрейлина императрицы Марии Федоровны - Александра Федоровна Черепанова. Вот как о ней писали: "Ее точно можно было назвать необыкновенной женщиной: в ней благородство характера, доброта и нежность чувства соединялись с возвышенным умом и почти неженской энергией".

Маленького "Бубиньку" отдали в Пажеский корпус. Он уже к тому времени свободно говорил на французском, знал итальянский благодаря своему гувернеру Боргезе - любимому дядьке-итальянцу.

"Бубинька" - маленький Боратынский. Фото: Юрий Лепский

Однако случилась беда. Так бывает: компания, с которой связался в Пажеском корпусе молодой Боратынский, оказалась не лучших нравов. Их похождения кончились тем, что у камергера Приклонского во главе с его сыном они украли черепаховую табакерку и пятьсот рублей ассигнациями. Боратынский оказался в числе похитителей. Произошел громкий скандал. Кража была раскрыта и виновные обнаружены. Все указом императора были отчислены из Пажеского корпуса (в ту пору это было самое элитное военное заведение), всем запрещалось впредь, до конца жизни служить в офицерском звании - только рядовыми. Это означало позор и пожизненное крушение карьеры. Таким образом Евгений Боратынский был навсегда изгнан из своего круга, из своего сословия. Мальчиком он становится изгнанником в своем Отечестве.

Рукопись его стихов. Фото: Полное собрание сочинений Е.А.Боратынского

Как поступили родители? Если хотите, это самый главный вопрос, ответ на который даст нам исчерпывающее представление о том, откуда берутся гении. К сожалению, отца к тому времени уже не было, он умер рано. Но Александра Федоровна не сказала Бубиньке ни единого слова упрека. Она искренне любила его и потому умела поставить себя на место сына. Это было их общее горе и они плакали в обнимку. Она забрала любимого Бубиньку в охапку и отвезла его в их тамбовское поместье, любовно обустроенное отцом. Поместье называлось Марой. Пращуры Боратынских приехали сюда из Польши, из родового замка Боратынь - божья оборона. Здесь в Маре он стал поэтом. Пушкин на исходе жизни считал его лучшим другом и блистательным творцом. Много лет спустя Бродский говорил о нем как о лучшем поэте России. Он считал его серьезнее Пушкина. Хотя тут же добавлял, что "на этих высотах иерархий не существует".

Судите сами. Вот несколько строк из его знаменитого "Запустенья" - стихов о Маре и об отце, которого он продолжал любить всю жизнь.

"Давно кругом меня о нем умолкнул слух,

Прияла прах его далекая могила,

Мне память образа его не сохранила,

Но здесь еще живет его доступный дух;

Здесь друг мечтанья и Природы,

Я познаю его вполне:

Он вдохновением волнуется во мне,

Он славить мне велит леса, долины, воды;

Он убедительно пророчит мне страну,

Где я наследую несрочную весну,

Где разрушения следов я не примечу,

Где в сладостной сени невянущих дубров

У нескудеющих ручьев

Я тень священную мне встречу".

В этом доме он встречался с Пушкиным. Фото: Юрий Лепский

"Его доступный дух", "Он вдохновением волнуется во мне", "Где я наследую несрочную весну"… Эти слова как ходы гениального шахматиста: единственные и точнейшие. Чем глубже в них вчитываешься, тем полнее понимаешь, что это глубина без дна.

Он умер в сорок пять лет, оставшись в пажеском корпусе Гордости России навсегда.