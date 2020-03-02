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02.03.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: Фонд развития альтернативных медиа

Динат Гумеров: Альтернативные медиа должны активнее участвовать в социально-ориентированных мероприятиях

Блогеры должны принимать участие в благотворительной и социально-ориентированной деятельности. Именно участие альтернативных медиа в таких проектах будет способствовать благотворному влиянию на гуманизацию отношений и взглядов среди российской молодежи. Ведь многие блогеры для молодых людей - абсолютно беспрекословные лидеры общественного мнения. Не упоминая того, что сама сфера распространения благотворительной деятельности от привлечения блогеров только выиграет. Об этом заявил блогер и президент Фонда развития альтернативных медиа Динат Гумеров.
Фото: Фонд развития альтернативных медиа Фото: Фонд развития альтернативных медиа
Фото: Фонд развития альтернативных медиа

"Многие российские благотворительные проекты не имеют широкого и массового распространения среди молодых людей ввиду того, что важность этих проектов недостаточно хорошо донесена до молодых людей. В этом смысле мне представляется важным, чтобы к реализации и к пропаганде этих проектов привлекались представители альтернативных медиа", - заявил Динат Гумеров.

Кроме того, по мнению эксперта, важно, чтобы представители альтернативных медиа отдельно в собственном сегменте работали в направлении благотворительной и социально-ориентированной деятельности. В этом смысле у представителей российской блогосферы широкий фронт работы. Потому что такого опыта консолидации российских альтернативных медиа по социально-значимым проектам еще не было (не упоминая отдельной инициативы 12-часового благотворительного стрим-марафона в поддержку подопечных фонда "Линия жизни").

"Я думаю, что для российской блогосферы должен существовать формат консолидированной работы в сфере благотворительности. Это будет очень эффективно и полезно для российского общества. И разумеется в первую очередь для российской молодежи. Ведь благотворительность - это целое видение и понимание мира, к которому стоит приобщать и приучать молодое поколение. Наша блогосфера должна в этом плане стать индустрией поддержки нашим благотворителям", - добавил Динат Гумеров.

Эффективность таких инициатив огромна. Во-первых, широкие массы узнают о сложных социальных проблемах разных слоев населения. Во-вторых, сама благотворительность становится чем-то мэйнстримным, но вне какого-либо пафосного контекста (что часто отталкивает молодых людей). В - третьих, расшириться круг потенциальных спонсоров благотворительных фондов. Как известно, многие благотворительные фонды сегодня существуют не на деньги крупных доноров, а на крошечные, но регулярные пожертвования от широкого круга простых людей. И если регулярных жертвователей станет больше на несколько тысяч, то на эти деньги можно помочь множеству людей, оказавшихся в критической жизненной ситуации.

"Мне кажется очевидным, что участие альтернативных медиа в раскрутке и реализации благотворительных проектов положительно скажется как на качественных, так и на количественных показателях этой сферы в целом. Стоит заметить, что в нашем обществе не решаются некоторые актуальные проблемы из-за недостаточно большого резонанса этих вопросов", - заключил Динат Гумеров.

Общество

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