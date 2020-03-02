Disney показал русский трейлер фэнтези "Артемис Фаул"

На YouTube-канале Disney Россия опубликован локализованный трейлер семейной фантастической, приключенческой ленты "Артемис Фаул", в которой "укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир", населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.

Названные группы граждан не только подробно спрятались от людей, но и создали в недрах свою собственную весьма развитую и процветающую цивилизацию. И их тайна так бы и оставалась нераскрытой, если бы не двенадцатилетний Артемис Фаул - "прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев".

В результате, среди прочего, личной драмы - подземные похитили его отца - придумавший c разномастными соратниками дерзкий рейд по вызволению плененного папаши (Колин Фаррелл).

Что выливается в масштабное противостояние Артемиса и магической полиции. Сопряженное с буйством спецэффектов.

В основе - одноименная серия романов ирландского писателя Йона Колфера. Режиссер - Кеннет Брана. Он же, наряду с Робертом Де Ниро, выступил сопродюсером.

В ролях: Джош Гад, Джуди Денч, Миранда Рэйсон, Хонг Чау, Нонсо Анози, Эдриан Скарборо, Никеш Пател, Фердия Шоу, Тейлор Джеймс. Фаула-младшего сыграл дебютант Фердия Шоу.

Новая дата премьеры, претерпевшая годовой перенос, - 28 мая.

Оригинал трейлера: