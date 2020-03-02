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02.03.2020 16:32
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Фонд "Пушкинского дома" оцифруют

Текст: Елена Новоселова
По итогам заседания Совета по русскому языку президент России Владимир Путин дал поручения правительству. Прежде всего будет создана межведомственная комиссия по проведению экспертизы грамматик, словарей и справочников по использованию русского как государственного языка Российской федерации.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

На базе Института русского языка имени Виноградова РАН запустят цифровую платформу "Национальный словарный фонд". В перечне ближайших дел и разработка программы по поддержке русского языка за рубежом.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Новосибирске откроют музей Тотального диктанта

К празднованию 225-летия Александра Пушкина "Пушкинский Дом" оцифрует свой рукописный фонд, на основании которого будет создан просветительский ресурс "Пушкин цифровой". В планах также реставрация музей А.С.Пушкина в Гурзуфе. К слову, к обновлению готовится вся сеть пушкинских мемориальных музеев и музеев заповедников в России. Финансово и научно будет поддержан и Дом-музей поэта в Кишиневе.

По части законодательных инициатив правительству предложено издать специальный законодательный акт, которым утвердят нормы русского языка как государственного, а также внести изменения в закон "О государственном языке РФ". Эти поправки усовершенствуют механизмы по соблюдению статуса "великого и могучего".

Справка "РГ"

После заседания Совета по русскому языку при президенте РФ в "Российской газете" вышел ряд резонансных интервью с членами Совета. Почему учителей-словесников в провинции не хватает, а бюджетные места на русских отделениях филфаков сокращаются? Поедут ли те, кто все же закончит учебу в вузе, работать в сельскую школу за зарплату меньше столичной пенсии? На страницах "РГ" на эти вопросы отвечали доктор филологических наук из Воронежа Людмила Кольцова и писатель Борис Екимов . Телеведущий и литературовед Игорь Волгин предложил ввести в вузах выпускной экзамен по русскому языку.

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о проблемах русского языка за рубежом и подготовке русистов.

А на портале "ГодЛитературы.РФ" вышел цикл интервью с членом Совета и главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.

Общество Образование

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