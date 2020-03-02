Фото: 34-летний Данила Козловский впервые стал отцом

Российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Данила Козловский впервые стал отцом.

О чем мы узнали из Instagram актрисы и режиссера Ольги Зуевой, возлюбленной Данилы - там только что размещено фото, на котором она держит младенца.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", - подписала снимок Ольга.

Под ним - многочисленные поздравления.

Имя и пол ребенка пока не раскрыты.

Перед этим сообщалось, что Зуева улетела рожать в США, Козловский улетел к подруге в феврале.