"Галс-Девелопмент" завершил сделку по продаже здания в составе МФК Match Point

Компания "Галс-Девелопмент" завершила сделку по продаже отдельно стоящего двухэтажного здания (1 500 кв. м) в составе многофункционального комплекса Match Point на Кутузовском проспекте (ул. Василисы Кожиной, вл. 13). На первых этажах жилых корпусов также располагаются коммерческие площади (1 700 кв. м), оборудованные отдельными входными группами и полностью реализованные в прошлом году. В комплексе откроются супермаркет, ресторан, а также салоны красоты, аптеки, бытовые сервисы и офисные помещения. Общая площадь всех коммерческих помещений в проекте, включая ОСЗ и автомобильную мойку, - более 5 000 кв. м.

"Нами изначально был отмечен высокий спрос со стороны потенциальных арендаторов и покупателей, и теперь "Галс-Девелопмент" рад сообщить, что в масштабном проекте Match Point полностью завершена реализация всех коммерческих площадей. Кроме того, благодаря управляющей компании, вскоре каждый сможет пользоваться такими премиальными услугами, как room-сервис, выгул собак, химчистка мебели, wake-up call и другими. Наши жители получат максимальный уровень комфорта, не покидая территории комплекса", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Общая площадь проекта Match Point - 205 900 тыс. кв. м. В составе комплекса - здание из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей на 1 551 апартамент общей площадью 90 800 тыс. кв. м. Для комфорта жителей обустроен подземный паркинг на 1 602 машиноместа. Отличительная черта проекта - собственная шестиэтажная волейбольная арена площадью 23 000 кв. м. Объект рассчитан на 3 500 зрителей.

В 2018 году "Галс-Девелопмент" заключил договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года компания ввела объект в эксплуатацию и заключила договор на техническое управление жилыми корпусами с RD Management.

Спортивная арена отвечает всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В составе объекта - два тренировочных поля общей площадью свыше 1 600 кв. м, оздоровительный центр с тренажерным и ОФМ-залами, медико-восстановительный центр, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр.

Внутренняя территория МФК Match Point занимает 4 500 кв. м. Здесь обустроены детские игровые комплексы, беговая дорожка, зона воркаута и скамейки с подсветкой. Композиционный центр двора - площадка для проведения праздников.

МФК Match Point является победителем премии Urban Awards 2015 в номинации "Премьера года". В 2016 году комплекс победил в номинации "Новостройка Москвы №1" в рамках ежегодной премии "Рекорды рынка недвижимости". В 2017 году проект отмечен премией Move Realty Awards в номинации "Апартаменты бизнес-класса - Москва".

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Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"