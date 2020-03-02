Кабмин удвоит призовой фонд конкурса благоустройства малых городов

Правительство удваивает до 10 миллиардов рублей призовой фонд Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Если мегаполисы сами способны справиться с обновлением парков, скверов, набережных, то небольшие города не всегда могут сделать это самостоятельно, а это более 80 процентов всех наших городов. И конечно, им необходима дополнительная помощь, в том числе из федерального бюджета", - заявил глава правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

Из малых городов часто приходят жалобы на отсутствие инфраструктуры: нет ни благоустроенных мест, ни игровых площадок, ни парков. Не решая такие проблемы малых городов, считает Мишустин, невозможно остановить отток населения.

"В этих городах должны быть не только рабочие места. Они должны стать удобными для жителей", - подчеркнул он.

Конкурс среди малых городов позволяет его победителям как обновить парки или скверы, так и сохранить исторический облик, сделать жизнь людей более комфортной. И именно мнение местного населения, уверен Михаил Мишустин, должно учитываться при решениях, как должен меняться их город.