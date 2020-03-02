Кабмин зафиксирует целевые показатели закупок товаров РФ для нацпроектов

Правительство зафиксирует целевые показатели закупок российских товаров и оборудования для национальных проектов. Увеличение их доли станет одним из показателей эффективности губернаторов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Все поручения по этому поводу были даны ранее, напомнил он на совещании со своими заместителями, и подготовка решений должна быть завершена как можно скорее. "При этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и, конечно, конкурентна по цене", - указал председатель правительства.

Мишустин попросил вице-премьера Юрия Борисова взять эту работу под особый контроль.