Новейшую боевую технику, которая способна дистанционно разминировать заложенный на обочине фугас или сбить беспилотник, впервые покажут на Параде Победы. До юбилейного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, осталось немногим больше двух месяцев. Подготовка к этому масштабному мероприятию идет полным ходом.

Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров. Фото: Алексей Булатов / "Комсомольская правда"

В подмосковное Алабино, где проходят тренировки парадных расчетов, перебрасывается техника и прибывают военнослужащие, которые пройдут по брусчатке Красной площади. Министерство обороны РФ рассказало о том, какие новейшие образцы техники будут показаны на параде впервые.

Так, по Красной площади проедет российская машина дистанционного разминирования "Листва". В военном ведомстве отметили, что этот бронеавтомобиль сейчас перебрасывается из Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино.

На крыше броневика установлена антенна, которая способна обезвредить обнаруженную мину сверхчастотным излучением

"Листву" называют уникальной машиной. Она предназначена для поиска и обезвреживания минно-взрывных устройств, с металлическими элементами, а также для уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Машина, созданная на базе трехосного бронеавтомобиля "КАМАЗ", может обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

На крыше броневика установлена антенна, которая способна обезвредить обнаруженную мину сверхчастотным излучением. Эта машина была создана специально для ракетных войск стратегического назначения и уже доказала свою эффективность в ходе учений.

Кроме того, как рассказали на "Уралвагонзаводе", предприятие отправило для подготовки и участия в параде шесть боевых машин проекта "Деривация-ПВО".

"Фишкой" машины является боевой модуль с 57-мм пушкой, которая обладает повышенной точностью стрельбы и имеет полностью автоматизированную систему управления огнем. "Модуль необитаемый, управляется дистанционно. Экипаж боевой машины состоит из 3 человек", - отметили на "Уралвагонзаводе".

"Деривация" имеет скорострельность около 120 выстрелов в минуту и способна эффективно поражать в ближней зоне беспилотники, управляемые и крылатые ракеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня.

Наземные и надводные цели "Деривация" может уничтожать на расстоянии до 3 километров.

Также на "Уралвагонзаводе" рассказали, что в параде примут участие шесть самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ". Одной из главных особенностей этой "самоходки" является возможность дистанционного управления стрельбой. Умная электроника автоматически управляет наведением орудия, выбирает цель и обеспечивает точность попадания снаряда.