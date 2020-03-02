Москвичей приглашают на финансовый субботник

Конец апреля в России - традиционное время субботников: во всех городах проходят мероприятия, призванные облагородить внешний вид наших парков и дворов. Однако сделать уборку важно не только на улице и дома, но и навести порядок в личных финансах. Научиться грамотно и эффективно распоряжаться денежными потоками семьи и освоить азы финансовой грамотности смогут участники седьмого Семейного финансового фестиваля, который состоится 25 апреля 2020 года в Москве на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Мероприятие будет интересно не только детям и подросткам, но и взрослым. Приглашенные эксперты и финансовые консультанты расскажут детям о семейной экономике, о том, как распределять карманные деньги и планировать расходы, подросткам - о возможностях заработка и подготовке к самостоятельной финансовой жизни, а взрослым - о том, как избегать излишней задолженности, создавать сбережения и приучить детей к финансовой ответственности.

Площадка фестиваля традиционно будет представлять город финансовой грамотности с собственной инфраструктурой и игровой валютой, где будут работать более 20 игровых и образовательных локаций. Для детей младшего возраста будут организованы занятия, творческие мастер-классы, квесты и спектакли, для подростов будет работать молодежный лекторий, взрослым же будет предложено посетить серию лекций и мастер-классов на финансовую тематику. Более 85 активностей помогут участникам в интерактивном формате узнать, как избавиться от лишних трат, научиться оптимизировать семейный бюджет и принимать финансово грамотные решения.

Семейный финансовый фестиваль станет завершающим мероприятием VI Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках Проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Участие в фестивале бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.