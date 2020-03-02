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02.03.2020 17:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Нельзя допускать превращения глобального кризиса здравоохранения в политический фарс

По состоянию на полдень 2 марта число стран и регионов мира, пострадавших от эпидемии новой коронавирусной пневмонии, уже превысило 60. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до "очень высокого", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Китай, который накопил бесценный опыт в борьбе с эпидемией и достиг заметных успехов в противостоянии ей, оказывает посильную помощь и поддержку другим странам. Китайская сторона реально и активно участвует в глобальном противоэпидемическом сотрудничестве.

В последние дни председатель КНР Си Цзиньпин как в ходе телефонных разговоров и встреч с иностранным гостями, так и в письмах в адрес лидеров других стран неоднократно подчеркивал необходимость формировать сообщество единой судьбы человечества. Ведь взаимодействие на основе принципа сплоченности - это самое мощное оружие. Китай твердо защищает безопасность жизни и здоровья народов разных стран мира, стремясь вносить еще больший вклад в поддержание безопасности мирового общественного здравоохранения.

Однако несмотря на всю нынешнюю напряженность, некоторые западные политики, пытаясь использовать эпидемию в корыстных политических интересах, продолжают фабриковать ложные слухи и клеветать на Китай. В частности, госсекретарь США Майк Помпео, не прекращая очернять усилия китайского правительства, по всей видимости, не намерен снижать накал страстей и останавливать нападки на политический строй КНР. Сенатор Марко Рубио втаптывает Пекин в грязь, голословно обвиняя его в нежелании раскрывать критическую информацию об эпидемии, что, по его словам, "несет угрозу всему миру".

Эти западные политиканы и им подобные, занимающие антикитайскую позицию, осуждающие Китай вопреки фактам и международным договоренностям, становятся препятствием для оптимального и прагматичного глобального противоэпидемического взаимодействия. Как это ни прискорбно, но их действия наносят ущерб благоденствию и стабильности всего человечества, в том числе и самим американцам.

Глобальный кризис в области общественного здравоохранения необходимо рассматривать как возможность усиления межгосударственной координации, а не предлог для раздувания политического фарса и манипуляций. Мы видим, что вирус не знает границ. Очевидно, что в подобные критические моменты единственно правильным подходом к победе являются отказ от предрассудков, устранение отчужденности, взаимный обмен опытом и объединение усилий в борьбе с общей угрозой.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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