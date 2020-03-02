Польский суд направил в прокуратуру дело о сносе мемориала красноармейцам

Польский суд отправил на новое рассмотрение дело об уничтожении могил красноармейцев в городе Тшчанка на северо-западе страны. Иск подало содружество "Курск" (KURSK), которое на территории Польши занимается ремонтом и реставрацией памятников и захоронений советских солдат.

Напомним, что в начале сентября 2017 года польские власти уничтожили мавзолей на месте братской могилы советских солдат в городе Тшчанка. Согласно данным польских поисковиков, в могиле были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы. В ответ на снос мемориала организация "Курск" направила в прокуратуру заявление о том, что захоронение было уничтожено в нарушение законодательства. Однако прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. "Курск" решила обжаловать отказ в суде.

Судья Марчин Мачковский постановление прокуратуры об отказе отменил и распорядился передать дело прокуратуре в Тшчанке для нового рассмотрения. В решении суда также отмечается обоснованность жалобы истца.