Праздничные воскресные бранчи в отеле "Балчуг Кемпински Москва"

На бранчах предложат устрицы и другие морепродукты. Фото: пресс-служба

Отель "Балчуг Кемпински Москва" проводит традиционную серию воскресных бранчей, посвященных весенним праздникам: 8 марта - в честь Международного женского дня, 12 и 19 апреля - в честь католической и православной Пасхи.

В "шведский стол" включено более 100 наименований. Фото: пресс-служба

В ресторане "Балчуг Гриль" гостей ждет щедрый "шведский стол", на котором одновременно представлено более 100 наименований и французское шампанское Ruinart без ограничений. Живая музыка и вид на Красную площадь с собором Василия Блаженного дополнит приятную атмосферу.

Вид на Кремль и собор Василия Блаженного. Фото: пресс-служба

Шеф-повар Максим Максаков создал впечатляющее меню: во время торжественных бранчей гостям предложат устрицы и другие морепродукты, горячие блины с красной икрой и сметаной, тартары из тунца и говядины с ингредиентами на выбор, любимые блюда русской и европейской кухонь, испеченную в печи домашнюю пиццу c разнообразными начинками, более 20 видов десертов.

Для маленьких гурманов во время бранчей работает детская комната с развлечениями и набором угощений. 12 и 19 апреля вместе с аниматором дети смогут состязаться в раскрашивании пасхальных яиц. Автор лучшей творческой работы получит возможность остановиться с родителями в "Балчуге" на одну ночь в выходные.

Стоимость бранча на одного гостя составляет от 5500 до 8900 рублей и зависит от выбора напитков.