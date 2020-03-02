Рассекречены технические характеристики PlayStation 5

На сайте американской розничной торговой сети GameStop, специализирующейся на видеоиграх, появилась подробная информация о технических характеристиках PlayStation 5. Страница быстро была скрыта, но интернет помнит все, и ее копия осталась в кэше Google.

Согласно опубликованным, а после удаленным данным, консоль нового поколения сможет похвастаться следующими техническими особенностями.

- Поддержка видео в разрешении 8K и 3D-звука.

- Кастомный восьмиядерный процессор от AMD.

- Трассировка лучей в реальном времени.

- Специально разработанный под приставку быстрый SSD-накопитель.

- Обратная совместимость с играми от предыдущих консолей Sony и шлемом виртуальной реальности PlayStation VR.

Релиз PlayStation 5 ожидается ближе к концу текущего года, информации о цене до сих пор нет.