Рассекречены технические характеристики PlayStation 5

На сайте американской розничной торговой сети GameStop, специализирующейся на видеоиграх, появилась подробная информация о технических характеристиках PlayStation 5. Страница быстро была скрыта, но интернет помнит все, и ее копия осталась в кэше Google.
Согласно опубликованным, а после удаленным данным, консоль нового поколения сможет похвастаться следующими техническими особенностями.
- Поддержка видео в разрешении 8K и 3D-звука.
- Кастомный восьмиядерный процессор от AMD.
- Трассировка лучей в реальном времени.
- Специально разработанный под приставку быстрый SSD-накопитель.
- Обратная совместимость с играми от предыдущих консолей Sony и шлемом виртуальной реальности PlayStation VR.
Релиз PlayStation 5 ожидается ближе к концу текущего года, информации о цене до сих пор нет.