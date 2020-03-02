"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в лидеры чемпионата Испании

В центральном матче 26-го тура испанского первенства мадридский "Реал" в "эль-класико" обыграл на своем поле "Барселону" - 2:0. Отличились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Давненько "королевский клуб" не побеждал каталонцев. Если точнее - с августа 2017 года, когда за "Реал" забивал еще Криштиану Роналду. К слову, накануне португалец прилетел в столицу Испании, дабы поддержать свою бывшую команду. Как видно, присутствие Роналду, пусть и на трибунах, принесло "Реалу" удачу.

Справедливости ради, "Барселона" выдала одну из худших игр в сезоне. Но если в первом тайме Лионель Месси и компания еще как-то сопротивлялись сопернику, то после перерыва хозяева выглядели намного мощнее. Моменты у ворот "сине-гранатовых" создавались чуть ли не после каждой атаки. До поры до времени каталонцев выручал Марк-Андре тер Штеген.

Однако в концовке встречи немецкий голкипер оказался бессилен перед натиском "Реала". На 71-й минуте Винисиус открыл счет, а уже в компенсированное время вышедший на замену Мариано Диас удвоил преимущество хозяев. Как итог - 2:0.

Благодаря победе "Реал" вновь возглавил таблицу, опережая "Барселону" на одно очко - 56 против 55. В следующем туре команда Зинедина Зидана отправится на выезд к "Бетису" (8 марта), а каталонцы днем ранее примут борющегося за место в Лиге чемпионов "Реал Сосьедад".