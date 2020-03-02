В Башкирии уволили оскорбившую детей учительницу

Учительница башкирского языка одной из сельских школ, которая на уроке оскорбила ученицу и весь класс, была уволена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Салаватского района.

Решение об увольнении педагога было принято на совещании районного отдела образования.

Произошло это после того, как в соцсетях появилась аудиозапись с урока, на которой слышно, как женщина громко кричит и оскорбляет ученицу, называя ее алкоголичкой. Кроме того, она использовала другие оскорбительные выражения по отношению ко всему классу.