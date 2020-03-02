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02.03.2020 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новая "Красная книга" Москвы пополнится 117 новыми видами

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В настоящее время в столице продолжается работа над новой редакцией "Красной книги". Об этом "РГ" рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

- "Красная книга" столицы - это наш индикатор сохранения биоразнообразия в мегаполисе, - рассказывает Кульбачевский. - Развитие природных территорий, программы по озеленению территорий позволили улучшить экологическую ситуацию в городе.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По словам Кульбачевского, сейчас в городе не редкость, когда приходят зайцы, лисы, енотовидные собаки, все чаще на реках можно видеть бобров.

Он отмечает, что в новую "Красную книгу" города Москвы вошли 569 видов животных, растений и грибов. Среди них 117 объектов животного и растительного мира включены дополнительно. К слову, 86 видов впервые зарегистрированы на территории города, а пять видов ранее считались исчезнувшими. Еще 26 видов попали в этот список в связи с уменьшением численности и мест обитания.

Среди новых видов в московской "Красной книге" - зеленый дятел, мохноногий сыч, лесная завирушка, стерлядь, барсук, лесная куница, кузнечик хвостатый и многие другие.

Кстати, предыдущее издание "Красной книги" Москвы было опубликовано в 2011 году.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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