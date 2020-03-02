Причиной ДТП с 15 пострадавшими под Владимиром стал уснувший водитель

Прокуратура во Владимирской области обнародовала предварительные причины серьезного ДТП на трассе М-7 "Волга", где при столкновении микроавтобуса с грузовиком один человек погиб и 14 пострадали.

Как ранее сообщала "РГ", на светофоре, расположенном возле дома 21 по улице Московской города Гороховца, столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик Mercedes. В результате аварии пострадало 14 человек, а один пассажир погиб. Несколько человек с тяжелыми травмами попали в реанимацию.

- По предварительной информации, столкновение произошло по причине наезда микроавтобуса на большегрузный автомобиль, остановившийся на светофоре. Водитель микроавтобуса заснул за рулем, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, транспортное средство тахографом не оборудовано, - сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве начали проверку обстоятельств аварии и пообещали дать оценку действиям обоих водителей.