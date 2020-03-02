Рязанец незаконно обналичил более 250 миллионов рублей

В Рязани полиция раскрыла криминальную схему обналичивания денежных средств. Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники регионального управлениния экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили, что в 2016 году в рязанские банки поступают документы на оплату фиктивных строительных работ от ряда фирм. Деньги переводились на счета предпринимателей, а затем обналичивались. Была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что ко всему этому причастен 45-летний житель Рязани.

В отношении мужчины возбудили дело по статье "Незаконная банковская деятельность". При обыске у него в жилище полицейские изъяли финансовую документацию. Оперативники установили перечень фирм, на счета которых переводились деньги. Кроме того, обнаружилась причастность мужчины к незаконным сделкам по обналичиванию средств не только в 2016, но и в 2014 и 2015 годах.

По версии следствия, рязанец через подконтрольные фирмы проводил фиктивные сделки в строительстве. Затем обналичивал деньги, получая с каждой транзакции от двух до десяти процентов. Следователи считают, что за это время через него прошли 250 миллионов рублей. Доход от обналичивания этих денег превысил 12 миллионов рублей.

Дело было переквалифицировано с части 1 на часть 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельнсть, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.