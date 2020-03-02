В школах Подмосковья усилены профилактические мероприятия

Все директора подмосковных школ получили рекомендации по усилению профилактических мероприятий против гриппа и ОРВИ. Это делается ежегодно в периоды повышения порога заболеваемости, подчеркнули в министерстве образования московской области.

Среди профилактических мер, которые должны быть введены в школах региона - утреннее дистанционное измерение температуры у школьников. Дети с недомоганиями должны быть отправлены домой в сопровождении родителей. При необходимости школы могут ввести кабинетную систему обучения, когда за каждым классом закрепляется один кабинет, в котором проходят все уроки в течение дня. Все массовые мероприятия рекомендовано отменить, как и занятия в бассейнах.

На качестве образовательного процесса эти меры не скажутся, уверены в региональном министерстве образования.