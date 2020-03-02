Кровавый остров: пограничный конфликт на Даманском начался 51 год назад

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 70 китайский военных по льду реки Уссури скрытно перешли государственную границу СССР и заняли замаскированные позиции на западной оконечности острова Даманский. Так началась кровавая эпопея, которая унесла несколько сотен жизней и через две недели едва не завершилась ядерной войной между двумя социалистическими державами - Советским Союзом и Китаем.

Официальной причиной пограничного инцидента стала демаркация границы, проложенной еще 1860 году. Остров, названный в честь инженера Станислава Даманского, правительство Мао Цзэдуна объявило своим и присвоило ему имя Чжэньбао - "Драгоценный". Впрочем, историки считают причиной военного конфликта стала "Культурная революция", в ходе которой руководству КНР срочно потребовался внешний враг в лице "советских ревизионистов".

После серии провокаций китайские военные решились на военную операцию. Готовились тщательно. Как вспоминал начальник управления нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов, информаторы еще до вторжения рассказали о сосредоточении подразделений НОАК напротив Даманского. Кроме того, китайцы построили гигантский макет, на котором с помощью песка воссоздали территорию СССР и провели тактическую игру.

Китайцы переходили Уссури скрытно - в белых масхалатах. Им требовалось пройти всего 300 метров. Карабины СКС и автоматы Калашникова были обмотаны бинтами, а крепления шомполов залиты парафином, чтобы избежать любых звуков. С собой китайцы несли плетеные циновки и спиртное, чтобы пережить долгую морозную ночь. Позже часть снаряжения станет трофеем советских пограничников и будет продемонстрирована СМИ.

На западной части острова китайскому отряду удалось организовать засаду, которая осталась незамеченной пограничным нарядом. В 10:20 с наблюдательного поста поступил доклад о приближении группы из 30 вооруженных китайцев. На место инцидента прибыла группа пограничников под командованием старшего лейтенанта Ивана Стрельникова. Бойцов погранвойск прикрывал бронетранспортер БТР-60ПБ.

Пограничники разделились. Первая группа Стрельникова по льду направилась к нарушителям, а вторая группа, под командованием сержанта Владимира Рабовича, должна была не допустить отхода китайцев вглубь острова. Примерно в 11:15 старший лейтенант и семь солдат вплотную подошли к китайцам, чтобы предложить им вернуться в Китай. Неожиданно из засады раздались первые выстрелы, а китайцы вскинули автоматы и в упор расстреляли группу Стрельникова. Семь советских пограничников погибли в течение нескольких секунд. Рядовому Николаю Петрову за несколько секунд до своей гибели удалось сфотографировать своих убийц.

Снимок сделан рядовым Петровым, погибшим в бою 2 марта 1969 года. Фото: РИА Новости

В то же время по группе Рабовича с китайского берега "заработали" крупнокалиберные пулеметы и безоткатные орудия. Под прикрытием пулеметного огня китайцы из засады пошли в атаку. В первую же минуту большая часть пограничников оказалась убита или тяжело ранена. Чудом выжить удалось только рядовому Геннадию Сереброву.

Находившийся на заставе младший сержант Юрий Бабанский услышал стрельбу и повел в бой 12 солдат. В этот момент показался БТР-60ПБ старшего лейтенанта Виталия Бубенина, командовавшего заставой "Сопки Кулебякины". Вместе с ним в бой вступили 24 пограничника. С противоположного берега Уссури по ним стали вести минометный огонь.Тогда Виталий Бубенин, взяв с собой четверых бойцов, объехал остров на БТР. Офицер встал в башню к крупнокалиберному пулемету и повел огонь. Оказавшийся между китайским берегом и островом бронетранспортер получил повреждения: пулемет заклинило, все колеса были пробиты, а три солдата получили ранения. На одних скатах машина ушла в сторону советского берега.

К этому времени в бой вступили еще 13 пограничников. Дважды раненый к этому моменту Бубенин вновь собрал бойцов и на бронетранспортере Стрельникова атаковал засаду. Не ожидавшие контратаки китайцы побросали свое снаряжение, оружие, боеприпасы и побежали на свой берег.

Расстреляв весь боезапас и погрузив двух раненых Виталий Бубенин привел бронетранспортер обратно к берегу, и тут в машину попала противотанковая граната. Все члены экипажа получили осколочные ранения и контузии, но офицер-пограничник, раненый в третий раз, снова отправился на Даманский, чтобы руководить эвакуацией раненных и убитых.

В 11:50 бой был фактически окончен. В бою погиб 31 пограничник, 15 были ранены. Медицинская комиссия констатировала, что 19 человек из групп Стрельникова и Рабовича были зверски убиты в беспомощном состоянии. Самым ужасным фактом стала потеря ефрейтора Павла Акулова, который оказался захвачен в плен. Только в апреле 1969 года его тело со следами жестоких пыток удалось выменять на труп китайского военнослужащего.

Данные о китайских потерях значительно разнятся. Официальные власти КНР предпочитают называть цифру в 20 человек: именно столько могил располагается на мемориальном кладбище "героев" в уезде Баоцин. Командование Иманского пограничного отряда в официальном отчете оценивает китайские потери в 100 человек.

После боя в тылу пограничников была развернута 135-я мотострелковая дивизия с артиллерией и новейшими установками системы залпового огня БМ-21 "Град". На китайском берегу сосредоточились части 201-ого и 202-го пехотных полков НОАК общей численностью до пяти тысяч человек. Развязка наступила 15 марта, когда по китайским военным, захватившим Даманский, был нанесен огневой удар. Впервые в бою был опробован реактивный дивизион установок залпового огня БМ-21 "Град". Огневой налет продолжался всего десять минут, но этого хватило, чтобы превратить остров в бушующее море огня.

В апреле на Уссури начался ледоход и боевые действия на суше стали невозможными. 11 сентября 1969 года СССР и КНР договорились остановить все враждебные действия и "затормозить" войска на уже занимаемых ими рубежах. Суммарные потери на острове Даманском за две мартовские недели 1969 года составили 58 человек убитыми и 94 ранеными. Пять человек за эти бои получили звание Герой Советского Союза (трое из них - посмертно), остальные награждены орденами и медалями. Китайская сторона потеряла около 900 человек.