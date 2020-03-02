На Камчатке аферисты попросили купить цветы для прокуроров

Несколько жалоб от руководителей детских садов, школ и других учреждений получили 2 марта в прокуратуре Камчатского края. Они заявили, что неизвестные сообщают им о предстоящих проверках и просят подготовиться, купив цветы и алкоголь для проверяющих к Международному женскому дню.

Как рассказала старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина, подарки заботливые анонимы предлагали привезти самостоятельно, а деньги за них сбросить на банковскую карту курьеру.

Работники бюджетной сферы решили проверить информацию и убедились, что имеют дело с мошенниками. Аферисты успели позвонить в образовательные организации Усть-Большерецкого и Мильковского районов. Везде попытки оказались неудачными.

Прокуроры направили информацию в полицию для проведения проверки.