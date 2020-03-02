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02.03.2020 06:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке аферисты попросили купить цветы для прокуроров

Текст: Дина Непомнящая

Несколько жалоб от руководителей детских садов, школ и других учреждений получили 2 марта в прокуратуре Камчатского края. Они заявили, что неизвестные сообщают им о предстоящих проверках и просят подготовиться, купив цветы и алкоголь для проверяющих к Международному женскому дню.

Фото: iStock
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Как рассказала старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина, подарки заботливые анонимы предлагали привезти самостоятельно, а деньги за них сбросить на банковскую карту курьеру.

Работники бюджетной сферы решили проверить информацию и убедились, что имеют дело с мошенниками. Аферисты успели позвонить в образовательные организации Усть-Большерецкого и Мильковского районов. Везде попытки оказались неудачными.

Прокуроры направили информацию в полицию для проведения проверки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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