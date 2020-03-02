Во Владивостоке уволен водитель, гонявший по трассе косулю

Во Владивостоке уволен без премиальных и других выплат водитель снегоуборочной техники, увидевший на дороге испуганную косулю и устроивший с ней гонки, сообщается на сайте администрации города.

Рабочий должен был чистить трассу Седанка - Патрокл, однако, увидев зверя, догнал и сигналил, чем еще больше испугал его. Косуля прыгнула под отвал для уборки снега. Спустя несколько секунд пришла в себя и убежала на другую сторону дороги.

Мужчина позже разместил кадры в интернете.

Видеозапись увидели в городской администрации и в руководстве муниципального предприятия "Содержание городских территорий".

Несмотря на то, что нарушитель признал вину и раскаялся, его уволили в первый рабочий день марта за то, что "не принял мер по спасению животного, попавшего на городскую магистраль".

"Дикое или домашнее животное, оказавшееся в городе, всегда сильно напугано. Мы обязаны помочь ему покинуть дорогу", - считают в учреждении.