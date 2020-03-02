Минобразования Башкирии проверит оскорбляющую детей учительницу

В Минобразования Башкирии пообещали разобраться в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из республиканских школ.

Ранее член Совета по правам человека в регионе Динар Зайнуллин выложил в соцсетях аудиозапись, на которой слышно, как женщина кричит на детей, используя оскорбительные выражения. По словам Зайнуллина, это учитель башкирского языка и литературы одной из сельских школ Салаватского района, а запись передала в СПЧ родительница. Общественник возмутился тем, что на детей кричат.

Между тем аудиозапись, сделанная, вероятно, кем-то из детей имеет несколько обрезанный вид и начинается сразу с реакции учителя на какую-то выходку кого-то из учеников. Педагог спрашивает у девочки, почему она срывает занятие. Женщина возмущена тем, что никто из детей не готов к уроку, все сидят за телефонами и не считаются с ней. Далее учитель уже совсем не может себя сдержать: называет школьницу алкоголичкой, а остальных детей бестолковыми и использует другие оскорбительные слова. В конце записи учитель сказала девочке без родителей в школу не приходить.

На аудиозапись уже отреагировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, который написал, что это "неподобающее поведение для педагога", и пообещал, что в ситуации будут разбираться.

Между тем, комментируя данный пост, пользователи удивились, зачем такое вообще выставлять в соцсетях. "Меры можно было принять и без этого," - считают некоторые.

Часть пользователей пришла к выводу, что девочка специально доводила учителя и записывала все. Другие уверены, что таким поведением педагог продемонстрировала свою полную профнепригодность.