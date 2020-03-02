В Прикамье старшеклассники издевались над десятилетним подростком

Следственный комитет проводит проверку информации об избиении подростка в спортзале Висимской средней школе города Добрянка Пермского края.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по предварительным данным, 27 февраля в спортзале школы между учащимися произошел конфликт. В отношении 10-летнего подростка было применено насилие со стороны учащихся старших классов. В настоящее время следователями опрошены очевидцы произошедшего и педагоги образовательного учреждения.

Напомним, об инциденте в Висимской школе стало известно после того, как в социальной сети был опубликован видеоролик, который сняли на смартфон сами старшеклассники, издевавшиеся над подростком. На кадрах видно, как мальчика скрутил один из парней в спортзале. Зажатый подросток пытается вырваться и истошно кричит. После он падает на пол, вокруг него видны капли крови. На этом видео обрывается.