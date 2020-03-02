Зима в Ижевске стала самой теплой за всю историю наблюдений

Зима 2019-2020 в Ижевске стала самой теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщила экс-начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

По ее словам, средняя температура воздуха составила -5,5 градуса по Цельсию, при норме за период с 1981 по 2010 годы в -11,6 градуса.

- За три зимних месяца в Ижевске было всего четыре дня с температурой ниже -20 градусов по Цельсию - один в декабре, два в январе и один в феврале, и ни одного дня с морозами -30 градусов. Самая низкая температура воздуха в условиях усиления антициклона составила -24,1 градуса по Цельсию 29 января, - сказала Шумихина.

Она также добавила, что 27 дней этой зимой были с оттепелями, когда температура воздуха днем была выше ноля. В обычную зиму таких дней бывает около семи. Кроме того, зима была влажной, выпало 138 миллиметров осадков при норме в 81 миллиметр.

- Однако осадки часто наблюдались в жидкой и смешанной фазах - в виде мокрого снега, мороси, дождя, что способствовало не столько росту снежного покрова, сколько повышению его влагосодержания. А в теплые дни снег уплотнялся и проседал, - уточнила Шумихина.