Житель Кузбасса обнаружил в мусоропроводе мужчину

Новокузнецким спасателям пришлось вытаскивать из мусоропровода провалившегося туда местного жителя.

Поздним вечером 28 февраля внимание одного из жильцов подъезда многоэтажки по улице Архитекторов в Новоильинском районе привлек гул, раздававшийся из шахты мусоропровода. Мужчина, заглянув в трубу, увидел на самом дне незнакомца, взывавшего о помощи - кадры видеозаписи опубликовали "Вести". Он умолял подать ему руку или какой-нибудь крюк и вызвать "скорую".

Есть сведения, что бедолага попал в западню из-за упавшей в мусоропровод "закладки" с наркотиком. Последнюю они искали в подъезде вместе с приятелем. Но тот сбежал, бросив пострадавшего на произвол судьбы.

Спасатели, прибывшие по вызову около одиннадцати часов вечера, вызволили мужчину из мусоропровода и передали медикам.