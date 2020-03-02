В Чечне из-за аварии на ЛЭП без света остались 60 тысяч человек

В Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались около 60,5 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщили на сайте министерства энергетики России.

Авария произошла в 12.05. Отключилась тупиковая воздушная линия на 35 кВ "Ойсунгур - Саясан". Обесточенными оказались четыре подстанции и 291 трансформаторная подстанция. В итоге под отключение попали абоненты Ножай-Юртовского района. Мощность отключенных потребителей составила около 10 МВт.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.