В Череповце в ванне утонул шестилетний мальчик

В городе Череповце в ванне утонул шестилетний мальчик. Его опекун - 42-летняя женщина в этот момент отлучилась в другую комнату. Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в субботу. Ребенок захлебнулся и скончался от механической асфиксии. Вода закрыла его дыхательные пути. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяют органы профилактики, в том числе опеки и попечительства.

"РГ" в пятницу писала еще об одном ЧП с ребенком. В вологодском Кадуе в канализационном септике утонул семилетний мальчик. Крышка люка была приоткрыта. Следком также возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ.