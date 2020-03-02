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02.03.2020 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце в ванне утонул шестилетний мальчик

Текст: Светлана Цыганкова

В городе Череповце в ванне утонул шестилетний мальчик. Его опекун - 42-летняя женщина в этот момент отлучилась в другую комнату. Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

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ЧП произошло в субботу. Ребенок захлебнулся и скончался от механической асфиксии. Вода закрыла его дыхательные пути. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяют органы профилактики, в том числе опеки и попечительства.

"РГ" в пятницу писала еще об одном ЧП с ребенком. В вологодском Кадуе в канализационном септике утонул семилетний мальчик. Крышка люка была приоткрыта. Следком также возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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