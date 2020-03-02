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02.03.2020 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге осудили мужчину, поджегшего своего знакомого

Текст: Евгений Малышев

В Санкт-Петербурге вынесен суровый приговор жителю, убившего своего знакомого с особой жестокостью. Превращению бытового конфликта в преступление способствовало употребление алкоголя.

В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, трагедия произошла в ночь на 27 декабря 2018 года в квартире одного из домов по Витебскому проспекту. В результате конфликта находящийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний мужчина избил своего знакомого, а затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Жертва получила несовместимые с жизнью ожоги и скончалась на месте преступления.

В ходе судебного разбирательства подозреваемый был признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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