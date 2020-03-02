У берегов Крыма моряк сирийского судна обварился кипятком

В Керченском проливе у берегов Крыма на судне под флагом Сирии Al Hani произошел инцидент, во время которого механик получил ожоги. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

- Судно Al Hani находилось на якорной стоянке в Керченском проливе, - уточнили в ведомстве. - Произошел хлопок был в машинном отделении, из-за чего член экипажа - второй механик - получил сильные ожоги водой.

Пострадавшего оперативно доставили в порт "Кавказ" на борту буксира морской спасательной службы "Меркурий". Там получивший ожоги моряк был передан бригаде скорой помощи для госпитализации.