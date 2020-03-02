В Астрахани возбудили дело против совратительницы подростка

Сотрудники СКР по Астраханской области возбудили уголовное дело против местной жительницы. Ее обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Подробности дела в интересах следствия пока не раскрываются. Известно лишь, что женщина впервые совратила школьника в сентябре прошлого года, и их отношения продолжались вплоть до февраля 2020 года.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле главы СУ СКР по региону.