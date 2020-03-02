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02.03.2020 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани возбудили дело против совратительницы подростка

Текст: Александр Гавриленко

Сотрудники СКР по Астраханской области возбудили уголовное дело против местной жительницы. Ее обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

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Подробности дела в интересах следствия пока не раскрываются. Известно лишь, что женщина впервые совратила школьника в сентябре прошлого года, и их отношения продолжались вплоть до февраля 2020 года.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле главы СУ СКР по региону.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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