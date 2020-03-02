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02.03.2020 19:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде офицер МВД заподозрен в мошенничестве на 3 млн рублей

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде СК России возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона. Его подозревают в попытке мошенничества с тремя миллионами рублей с использованием служебного положения.

Фото: iStock
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По версии СКР, в октябре прошлого года подозреваемый вышел на связь с представителем строительной компании Волгограда и пообещал за три миллиона рублей решить вопрос о не привлечении руководства фирмы к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В феврале офицер МВД встретился с представителем компании и получил 2,5 миллиона рублей наличными. При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России.

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