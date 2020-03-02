В Волгограде офицер МВД заподозрен в мошенничестве на 3 млн рублей

В Волгограде СК России возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона. Его подозревают в попытке мошенничества с тремя миллионами рублей с использованием служебного положения.

По версии СКР, в октябре прошлого года подозреваемый вышел на связь с представителем строительной компании Волгограда и пообещал за три миллиона рублей решить вопрос о не привлечении руководства фирмы к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В феврале офицер МВД встретился с представителем компании и получил 2,5 миллиона рублей наличными. При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России.