Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе вуза.

- К нам поступили неофициальные данные, что проректор задержан по подозрению в совершении экономических преступлений, - рассказали в пресс-службе.

В вузе также отметили, что Большенко отсутствует на рабочем месте с пятницы, 28 февраля.

В СевГУ Владислав Большенко занимает должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом, входит в состав Ученого совета.