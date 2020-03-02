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02.03.2020 14:07
Проект: В регионах

Более 200 спортсменов Ямала приняли участие в национальных соревнованиях

Традиционно первый в году и наиболее масштабный праздник - День оленевода проводится именно в Надыме. В минувшие выходные город принимал XXV Открытые соревнования оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО. Мероприятие в первую очередь направлено на сохранение традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

"Оленеводы со всего Ямала приехали в Надым, чтобы показать свое мастерство. Знаково, что более 200 спортсменов будут участвовать в соревнованиях. Пусть будет так, чтобы этот праздник остался надолго в памяти", - отметил в своем инстаграме глава муниципального образования Надымский район Леонид Дяченко. На празднике первые лица округа и муниципалитетов Ямала также передали свои пожелания и напутствия всем участникам юбилейных соревнований.

Такие мероприятия - это хорошая возможность для кочевников собраться, пообщаться друг другом, поговорить о проблемах, поделиться опытом. Состязания помогают опытным оленеводам не расслабляться, а у молодежи появляется интерес к культуре, традициям. Они стремятся себя показать, посостязаться друг с другом. Одно из самых ярких мероприятий Арктического региона всегда стараются поддержать спонсоры в части приобретения ценных призов и подарков победителям соревнований.

Внося свой вклад в развитие спорта, пропаганду национальной культуры коренных малочисленных народов региона, АО "Ямалкоммунэнерго" ежегодно вручает памятный подарок одному из участников соревнований. Снегоход модели "TAYGA ВАРЯГ 550", который стал надежным и неприхотливым помощником в повседневных делах, столь необходимым в снежной пустыни Ямальской земли, получил победитель в номинации "национальная борьба".

В церемонии вручения принял участие исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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