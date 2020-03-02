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02.03.2020 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Текст: Екатерина Призова

Казачий Совет атаманов России внес свою лепту в защиту населения от коронавируса и разослал по своим региональным отделениям приказ, запрещающий целовать иконы и руки священнослужителей. Поступать так рекомендуются для защиты от заболевания опасной инфекцией.

Фото: EPA-EFE/MATTEO CORNER
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"Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача - предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции", - рассказал агентству РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.

Приказ носит рекомендательный характер. Он будет актуален до тех пор, пока существует опасность распространения коронавируса.

Между тем

По данным на первое марта, число заболевших COVID-19 в Китае перевалило за 80 тысяч, за пределами страны заболели почти 7 тысяч человек в 60 странах. Так, в Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусом, сообщил сегодня Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Второго марта подтвержден завозной случай заболевания вирусом у гражданина России, вернувшегося из Италии, передает Роспотребнадзор.

Общество Здоровье Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19 Казачество в России

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