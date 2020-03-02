Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России внес свою лепту в защиту населения от коронавируса и разослал по своим региональным отделениям приказ, запрещающий целовать иконы и руки священнослужителей. Поступать так рекомендуются для защиты от заболевания опасной инфекцией.

"Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача - предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции", - рассказал агентству РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.

Приказ носит рекомендательный характер. Он будет актуален до тех пор, пока существует опасность распространения коронавируса.

Между тем

По данным на первое марта, число заболевших COVID-19 в Китае перевалило за 80 тысяч, за пределами страны заболели почти 7 тысяч человек в 60 странах. Так, в Южной Корее еще 476 человек заразились коронавирусом, сообщил сегодня Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Второго марта подтвержден завозной случай заболевания вирусом у гражданина России, вернувшегося из Италии, передает Роспотребнадзор.