На Урале пресекли сбыт поддельных пятитысячных купюр

Сбыт партии высококачественных поддельных пятитысячных купюр пресекла полиция в Свердловской области. Внешне банкноты были почти неотличимы от настоящих - имели водяные знаки и защитную ленту.

Задержаны двое подозреваемых. По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, это уроженцы одной из бывших союзных республик, имеющие российское гражданство. В Екатеринбург они приехали в декабре прошлого года из Югры.

С 28 января по 1 февраля 2020 года правоохранительные органы изъяли шесть схожих по способу изготовления липовых купюр. Фальшивками злоумышленники расплачивались за продукты в разных магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского.

"Подозреваемые купили в интернете не менее двадцати фальшивок. В ходе обысков представители МВД при поддержке бойцов Росгвардии конфисковали также травматическое оружие, боеприпасы, наркотики, банковские карты и прочие вещдоки, - рассказал полковник Горелых. - Фигурантов поместили под стражу".

По шести эпизодам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ "Изготовление и сбыт поддельных денег". Санкция статьи предусматривает срок до восьми лет.

Полиция Свердловской области устанавливает иные эпизоды деятельности подозреваемых и их возможных соучастников.