США испытали новые ракеты на танке Т-72

Пентагон опубликовал итоги предварительные испытаний новой ракеты класса "воздух-поверхность" JAGM. Они неутешительны - после нескольких промахов тестирование боеприпаса приостановлено для доработки программного обеспечения. JAGM должен заменить противотанковую ракету Hellfire в арсенале ударных вертолетов AH-64 Apache.

Испытания JAGM по наземным целям проводились на полигоне Форт-Худ в Техасе. Морские - на авиабазе Эглин, штат Флорида. После двух выстрелов, не давших желаемого результата, руководитель программы прервал тесты для анализа результатов и настройки программного обеспечения ракеты и носителя.

- У нас было несколько выстрелов и мы получили больше ударов в заднюю часть лодки, чем нам хотелось бы. Они все успешно остановили лодки, но мы предпочли бы, чтобы была поражена центральная мачта - это повышает вероятность желаемого смертельного эффекта, - рассказал Defence News полковник Дэвид Уорник, руководитель программы армии США по совместным системам ударных боеприпасов.

На испытаниях в Форт-Худ JAGM пропустил две цели, а одна из четырех ракет, выпущенных с боевой частью, не взорвалась. Тем не менее Уорник считает испытания успешными, а боеприпас - перспективным.

- JAGM соответствует требованиям к эффективности и надежности попадания при запуске с AH-64E, даже если цели прикрыты помехами или пылью, и оказался более смертоносным, чем устаревшая ракета. Особенно против российского танка Т-72 и легкобронированных машин, - отметил полковник.