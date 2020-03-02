США закупили танковые двигатели и управляемые ракеты на Украине

Как предполагается, новые двухтактные силовые установки мощностью в 1200 л. с. будут установлены на полученную еще в 2003-2004 году из Харькова партию танков Т-84.

Тогда, чтобы не было излишнего общественного резонанса по поводу продажи за океан современной по тем временам техники, бронемашины в документах стали именовать Т-80УД. На самом деле Управление по подготовке, моделированию и обучению армии США получило глубоко модернизированные "Оплоты", во многом отличающееся от выпускавшихся для Советской армии изделий.

Так, кроме упомянутых выше двигателей повышенной мощности, на них монтировалась более совершенная система управления огнем, новая динамическая защита, а также модернизированные во Львове комплексы активной защиты.

Долгое время о судьбе этих танков ничего не было известно. Существовало мнение, что американцы их тщательно изучили, а потом расстреляли в ходе испытаний различных перспективных образцов вооружений. Возможно, на самом деле часть танков и постигла такая печальная участь. Но какое-то количество Т-84 уцелело, поэтому теперь возникла необходимость их реанимировать. Судя по количеству получаемых ракет, использовать их на Абердинском испытательном полигоне предполагают очень активно.