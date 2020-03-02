Знаковая статья, изменившая ход колхозной истории, вышла в газете "Правда" 2 марта 1930 года.

Во время революции землю обещали крестьянам. Но в конечном итоге досталась она колхозам и совхозам. Фото: РИА Новости

Бой по переписке

Выступить со статьей о "перегибах на местах при коллективизации" товарищу Сталину поручили товарищи по Политбюро. Генсек ответственно отнесся к поручению: быстро написал, назвав "Головокружение от успехов".

Сам ли Сталин придумал такой заголовок или кто-то посоветовал - история умалчивает. Наверное, сам. В 1930-м советовать вождю вряд ли кто-то бы отважился. Публично давать советы стране, пожалуй, имел наглость один Лев Троцкий. Что, собственно, он регулярно и делал - правда, из-за границы. Поскольку еще в 1929 году был выслан из СССР.

Троцкий издавал "Бюллетень оппозиции" (Сталин его внимательно читал), где, в частности, критиковал советский подход к темпам индустриализации и коллективизации. Вот оценка Троцкого колхозного строительства: "Бюрократическое форсирование означает безоглядное накопление диспропорций и противоречий, в особенности по линии взаимоотношений с мировым хозяйством".

Представьте сцену: сидят наши крестьяне, обмозговывают "накопление диспропорций", выстраивают линию взаимоотношений с мировым хозяйством...

Даже не смешно.

А как ситуацию объяснил народу товарищ Сталин? Просто и понятно. В своей статье он гневно осудил товарищей на местах: "Как могли возникнуть в нашей среде эти головотяпские упражнения по части обобществления?.. У некоторых наших товарищей закружилась голова от успехов, и они лишились ясности ума...".

Землю крестьянам?

Во время революции большевики обещали простые и понятные народу вещи: фабрики - рабочим, землю - крестьянам. О каких-то "колхозах" речь не шла.

Не говоря уж о том, что идею коллективного хозяйства вообще придумали не большевики. Разные формы совместной обработки земли на Руси практиковались со времен царя Гороха.

Советская пропаганда славилась ясностью и предельной доходчивостью. Фото: РИА Новости

Первые колхозы землепашцы восприняли достаточно спокойно. Всем казалось, что колхоз - это что-то вроде всем привычной артели. Недовольство возникло, когда в колхозы стали забирать скотину и инвентарь. Сначала уговорами. Затем - насильно.

Статья Сталина вышла 2 марта. А 1 марта в Сибири началось восстание. В Муромцевском районе против советской власти поднялись не только зажиточные крестьяне, но и беднота, середняки. Что хотели? Вот их лозунги: "За освобождение кулаков от высылки!", "Долой колхозы!" и "Долой коммунистов из Советов!".

Восстание охватило, по разным данным, от 17 до 28 сел. Бунтовали 1,5 тыс. крестьян. Подавила бунт власть через 12 дней: в боях убиты 93, ранены девять, арестованы 1329 повстанцев, 62 человека приговорены к расстрелу, 90 человек получили по 10 лет лагерей, 146 человек - по 5 лет...

Вообще-то бунтов в тот год было очень много - тысячи. Муромцевское восстание - не самое масштабное, просто это гримаса истории. О сталинском "Головокружении от успехов" знал каждый советский человек. Все обсуждали статью. Народ воодушевился и начал массово покидать колхозы. Ведь Москва прямо сказала: колхоз - дело добровольное.

А в это время лилась кровь и людей расстреливали как раз за то, что они возмутились насильственной коллективизацией...

Местные власти, обвиненные Сталиным в головокружении, тоже ничего не понимали. Поскольку именно Сталин требовал от них ускорить коллективизацию. Не теми методами они загоняли народ в колхозы? А какими методами можно было уговорить "крепкого хозяйственника" отдать непонятно кому все нажитое непосильным трудом добро?

Многие решили, что лучше остаться без лошадей и коров, чем отдавать их в колхоз. Тогда было забито 15 млн голов крупного рогатого скота, закололи треть поголовья свиней.

А что оставалось властям? Давить бунты, судить зачинщиков... Каждый нес свой крест.

Мужика - на трактор

А можно ли было обойтись без колхозов?

Можно. Но в этом случае пришлось бы выстраивать сложную модель управления сельским хозяйством. Мы ведь поставили перед собой задачу быстрой индустриализации. Сталин писал: "Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, - пусть попробуют догонять нас почтенные капиталисты. Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда "определить" в отсталые и какие в передовые".

Сталин потребовал стать "страной металлической, страной тракторизации". Фото: РИА Новости

Село должно было стать потребителем грузовиков, тракторов и комбайнов. Летом 1930 года запустили "Ростсельмаш" и Сталинградский тракторный завод. Небольшие артели купить их продукцию не могли. Как управлять сельским хозяйством в таких условиях, никто не знал. А управлять хотелось. Колхоз - он проще устроен, понятнее. То есть как всегда: хотели как лучше...

Что из этого вышло - все знают. Показательна динамика коллективизации. В начале марта 1930 года в колхозах состояло 57% всех крестьянских дворов, в апреле - 38%, а в июне - 25%. То есть сталинское "головокружение" сократило колхозы вдовое!

Но так продолжалось недолго. Уже к лету 1937 года коллективизация достигла 93%.

И в конечном итоге потребителем отечественных тракторов стали все: и колхозы, и совхозы, и сельхозартели (потребительскую кооперацию задушил не Сталин, а Хрущев). А "Головокружение от успехов" можно считать блестящим примером политической риторики. Каждый запомнил, что вожди непогрешимы. А все плохое - это перегибы на местах.

Но разве так в нашей истории было не всегда?