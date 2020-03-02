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02.03.2020,  
18:55
Текст:  Тимур Алимов

Су-30МКИ сделают еще более смертоносными

Военно-воздушные силы Индии намерены усилить ударные возможности тяжелых истребителей Су-30МКИ за счет обновления комплекса подвесов для бомб с повышенной полезной нагрузкой.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает издание Military Watch, после модернизации Су-30МКИ сможет нести по четыре 120-килограммовые бомбы с обеих сторон. Таким образом, каждый самолет будет брать как минимум 20 бомб, а также ракеты типа "воздух-воздух".

На первом этапе новыми системами будут оснащены две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков.

В настоящее время Су-30МКИ составляет основу военно-воздушных сил Индии. Этот самолет, отмечает издание, универсален и может использоваться для выполнения различных задач, в том числе с использованием крылатых ракет.

В индийском военном флоте машина с самой высокой дальностью полета считается лучшей.

Новые системы крепления предназначены в первую очередь для управляемых бомб SAAW (Smart Anti Airfield Weapon).

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