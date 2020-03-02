Су-30МКИ сделают еще более смертоносными

Как сообщает издание Military Watch, после модернизации Су-30МКИ сможет нести по четыре 120-килограммовые бомбы с обеих сторон. Таким образом, каждый самолет будет брать как минимум 20 бомб, а также ракеты типа "воздух-воздух".
На первом этапе новыми системами будут оснащены две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков.
В настоящее время Су-30МКИ составляет основу военно-воздушных сил Индии. Этот самолет, отмечает издание, универсален и может использоваться для выполнения различных задач, в том числе с использованием крылатых ракет.
В индийском военном флоте машина с самой высокой дальностью полета считается лучшей.
Новые системы крепления предназначены в первую очередь для управляемых бомб SAAW (Smart Anti Airfield Weapon).