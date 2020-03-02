Уничтожение комплекса "Панцирь-С1" в Ливии поставили под сомнение

В конце минувшей недели в интернете появилась информация об уничтожении турецким ударным беспилотником сирийского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Появилось даже неважного качества видео с демонстрацией произошедшего.

Несколько позже в социальных сетях обратили внимание, что на видео - боевая машина на шасси автомобиля MAN. В результате через некоторое время сообщение подкорректировали, привязав этот инцидент к Ливии. В последние дни ЗРПК, доставленные из ОАЭ и воюющие на стороне фельдмаршала Хафтара, уничтожили там несколько БПЛА Bayraktar TB2 турецкой стороны.

Однако на "Отваге2004" подвергли сомнению и эту версию. Участник форума Zhigunov сопоставил изображения образцов техники и пришел к выводу, что уничтоженная боевая машина по своей конструкции существенно отличается от российского комплекса. На самом деле, на видео - франко-германский Roland, который также смонтирован на MAN с колесной формулой 8х8.

Уничтожение "Панциря" в Ливии вызвало вполне обоснованные сомнения. Судя по всему, уничтожен был ЗРК Roland. Источник: https://t.co/j9PWQLbAHY pic.twitter.com/yGaPYamIDr — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 2, 2020

Эти ракетные установки ранее находились, в том числе, на вооружении армии ФРГ. Они применялись армией Ирака во время войны с Ираном.

Возвращаясь к этому пропагандистскому ролику: очень вероятно, что в нем использован фрагмент проведенных ранее, задолго до нынешних событий, испытаний образцов высокоточного оружия.