Видео: штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Созданный 45 лет тому назад штурмовик Су-25 предназначался для поддержки сухопутных войск на поле боя. Однако, как оказалось, "Грач" может успешно бороться с другими самолетами даже с помощью противотанковой ракеты "Вихрь".

В распоряжении ТК "Звезда" оказались кадры испытаний, на которых штурмовик сначала поражает танк, а затем летящий самолет противника. Цель ракеты - бомбардировщик - находился в режиме автопилота.

На видео можно увидеть, как пилот Су-25 производит пуск ракеты. Пилот штурмовика "подсвечивает" цель и в результате точного попадания происходит ее полное уничтожение.

Отметим, что изначально Су-25 для защиты от самолетов и вертолетов противника оснащался ракетами "воздух-воздух" Р-60 и Р-73.

За прошедшие годы штурмовик неоднократно модернизировали. Самая современная на сегодняшний день версия - Су-25СМ3. Благодаря новой авионике самолет может применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Одним из главных нововведений является комплекс "Витебск", защищающего самолет от ПЗРК.

В результате модернизации боевая эффективность "Грача" заметно увеличилась. В дальнейшем Су-25СМ3 планируется оснастить новой системой прицеливания и целеуказания. Она умеет распознавать вражеские цели и выбирать наиболее оптимальные из них. Пилоту требуется лишь подтвердить решение искусственного интеллекта или сделать свой выбор.