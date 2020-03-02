В ГД внесли поправки в процедуру лишения неприкосновенности экс-президентов

В Госдуму внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, которые уточняют порядок снятия неприкосновенности с бывших президентов РФ. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, предлагается распространить положения статьи Конституции об отрешении президента от должности на процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

"Поправками уточняется, что указанная процедура предусматривается не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности", - сказал Крашенинников.

Парламентарий объяснил, что речь идет о "корреспондирующем изменении в соответствии с поддержанными ранее комитетом поправками".

Ранее профильный комитет поддержал поправку к Конституции, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов РФ.

Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности главы государства, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе.