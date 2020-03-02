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02.03.2020 14:55
Рубрика: Власть

В ГД внесли поправки в процедуру лишения неприкосновенности экс-президентов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, которые уточняют порядок снятия неприкосновенности с бывших президентов РФ. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, предлагается распространить положения статьи Конституции об отрешении президента от должности на процедуру лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

"Поправками уточняется, что указанная процедура предусматривается не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности", - сказал Крашенинников.

Парламентарий объяснил, что речь идет о "корреспондирующем изменении в соответствии с поддержанными ранее комитетом поправками".

Ранее профильный комитет поддержал поправку к Конституции, закрепляющую принцип неприкосновенности бывших президентов РФ.

Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности главы государства, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в соответствующем федеральном законе.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

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