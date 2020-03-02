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02.03.2020 14:08
Рубрика: Власть

Володин поблагодарил Финляндию за поддержку России в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил финских законодателей за поддержку российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил на встрече в Москве с главой парламента европейской страны Матти Ванханеном. Для Финляндии было важно восстановление прав российской делегации, заверил собеседник Володина.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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В конце января финская делегация высказалась в поддержку резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ.

- Мы считаем, что любые вопросы необходимо обсуждать в формате диалога. Есть диалог - есть возможность заручиться доверием, - сказал российский спикер, говоря о значении возвращения России в ассамблею.

Ванханен тоже уверен, что "это важно для того, чтобы парламентарии могли общаться между собой". Это также важно для граждан России и Финляндии, "чтобы они имели доступ к вопросам по правам человека, ради которых и существует Совет Европы", добавил он.

По его словам, участие российской делегации поможет налаживанию и двустороннего диалога между законодателями.

Фото: iStock
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Володин, в свою очередь, заверил, что Россия придает большое внимание развитию отношений в рамках парламентского измерения.

- Для нас это важно вдвойне, учитывая, что Финляндия - наш сосед, - сказал российский спикер.

Разногласия в отношениях с ЕС он назвал неизбежными. "Мы должны найти мудрость преодолеть эти разногласия", - уверен председатель ГД.

При выстраивании отношений, по его словам, крайне важно учитывать традицию, культуру, историю, религию другого государства. Это актуально и при развитии сотрудничества с Россией - многонационального, многоконфессионального государства с большой историей.

Отметим, что в финском парламенте действует группа дружбы с Россией, в Госдуме также существует депутатская группа по связям с парламентом Финляндии.

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