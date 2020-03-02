Вопросы российской химической промышленности обсудят на ежегодном форуме в Москве

С 24 по 26 марта 2020 года в "Крокус Экспо" пройдет третий международный научно-экспертный форум "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес". На площадке встретятся специалисты в области бытовой и профессиональной химии, достижения отрасли будут продемонстрированы на выставке ChemicСos-2020, приуроченной к мероприятию. При поддержке Минпромторга РФ состоится церемония вручения премии в области потребительской химии и косметики ChemiСos Unique.

В 2020 году в фокусе внимания форума меры поддержки экспорта со стороны государства. Более 800 участников из числа представителей органов власти и бизнеса обсудят стратегию развития производств химического комплекса, а также текущие изменения в законодательстве, вопросы экологической сертификации и маркировки товаров. Глобальным технологическим трендам в рамках мероприятия будет посвящена отдельная научно-практическая конференция института бытовой химии "Росса".

Экспозицию ChemiСos-2020 объединит тема взаимодействия с розничными сетями. Производители химического сырья, бытовой и профессиональной химии, косметики, средств гигиены представят свою продукцию и получат возможность заключить контракты с российскими, европейскими и азиатскими ритейлерами в рамках организованного Центра закупок сетей.

Лучшие достижения отрасли будут отмечены премией Chemicos Unique. Для награждения победителей приглашен заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Изучить программу, а также зарегистрироваться можно на сайте.