Борцам с терроризмом дадут новые гарантии

Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, который направлен на повышение социальной защищенности тех, кто боролся и борется с терроризмом, а также членов семей погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

Таким лицам даются дополнительные гарантии выплат единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму". Выплаты будут предоставляться вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

В случае гибели борца с терроризмом членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере 600 тысяч рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, гражданину за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тысяч рублей.

Глава профильного комитета Василий Пискарев, представляя документ, заявил, что он направлен на повышение социальной защищенности указанных категорий граждан.

Согласно сопроводительным документам, реализация законопроекта потребует 453,7 млн рублей.