Знаменитая коллекция, начало которой положило кольцо Bvlagri B.zero1, вдохновленное архитектурой Колизея, получила концептуально новое продолжение в виде коллекции B.zero1 Rock с "шипами". Эта метаморфоза продиктована смелым и бунтарским, действительно "рокерским" характером украшений. И в то же время они не выглядят агрессивными - они выглядят еще более современными.

Браслеты-бэнглы B.zero1 Rock. Фото: Bvlgari

Bvlgari любит нарушать правила и низвергать установленные порядки. Этот итальянский дом отважно следует своим оригинальным решениям - и, как правило, они "срабатывают". Третье десятилетие XXI века и блестящей истории B.zero1 компания начинает с яркого и громкого, можно даже сказать сценического выступления B.zero1 Rock. Рокерский характер обязывает!

Кольцо B.zero1 Rock из желтого золота с бриллиантами. Фото: Bvlgari

B.zero1 Rock - это раскрепощенное проявление независимости и силы, отражающее новаторство и творческую энергию Bvlgari. Коллекция вдохновлена винтажным чокером с шипами в технике tubogas, созданным маркой в 1980-е годы. Спиральные линии оригинального дизайна B.zero1, напоминающие округлость римского Колизея, сходятся B.zero1 Rock с острой и четкой геометрией шипов.

Дизайн B.zero1 Rock подчеркивает индивидуальность женщин и мужчин (да, эти украшения могут носиться как унисекс), которые желают продемонстрировать окружающим свою независимость, смелость и силу. Непримиримые рокеры, независимые мыслители, неудержимые гедонисты - все они утверждают свою харизму с помощью знаковых украшений.

B.zero1 Rock - новое поколение ювелирных украшений унисекс. Фото: Bvlgari

В новой коллекции желтое золото сочетается с бриллиантами по краю. Но не менее привлекательным выглядит эксперимент с технологиями: к версии из розового золота с двух краев добавлена черная керамика. Эти две интерпретации предлагаются в виде колец, подвесок, жестких браслетов и серег.

Пусть украшения бросают вызов. Пусть новое представление о ювелирных украшениях вселяет силу в их обладателей. И пусть мятежный дух рождает красоту.